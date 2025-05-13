Второй сезон сериала по мотивам франшизы Fallout выйдет в декабре этого года

В Amazon сообщили, что второй сезон сериала по мотивам франшизы Fallout выйдет в декабре 2025 года в сервисе Prime Video. Кроме того, сериал уже продлили на третий сезон, пишет Variety, ссылаясь на представителей Amazon.

Действие второго сезона начнется сразу после окончания первого, и герои отправятся в Нью-Вегас, который показали в финале первого сезона.

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Первый сезон стал одним из главных хитов стримингового сервиса с более чем 100 млн. просмотров. Проект может получить пять–шесть сезонов, о чем рассказал Аарон Мотен, играющий Максимуса, на фестивале Comic-Con в Ливерпуле. По его словам, с развитием персонажей торопиться не собираются.