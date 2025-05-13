Представлен тонкий и легкий флагман Samsung Galaxy S25 Edge

Компания Samsung представила Galaxy S25 Edge — тонкий и легкий флагманский смартфон. Аппарат выполнен в корпусе толщиной всего 5,85 мм и весит 163 гр. Рама смартфона выполнена из титана, спереди и сзади установлены стекла Gorilla Glass Ceramic 2 и Gorilla Glass Victus 2 соответственно. По части технических характеристик смартфон минимально отличается от других устройств фирменной серии.

Samsung Galaxy S25 Edge получил преимущества трех других моделей серии. От Galaxy S25+ ему достался дисплей, широкоугольный датчик основной камеры, датчик фронтальной камеры, от Galaxy S25 — быстрая зарядка, от Galaxy S25 Ultra — главный датчик основной камеры, от всех моделей — 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, защита IP68, One UI 7 на базе Android 15 с AI-пакетом Galaxy AI.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Общие размеры корпуса Samsung Galaxy S25 Edge составляют 158,2 x 75,6 x 5,8 мм. Чтобы уложиться в эти габариты, компании пришлось снизить толщину испарительной камеры в составе системы охлаждения. Еще один необходимый компромисс — аккумулятор на 3900 мАч, но при этом, благодаря алгоритмам, которые экономят энергию и оптимизируют работу фоновых процессов, обещают достойный уровень автономности в течение всего дня.

Samsung Galaxy S25 Edge оснащен дисплеем AMOLED 2X диагональю 6,7-дюйма разрешением QHD+ (3120 x 1440 пикселей), частотой обновления 1-120 Hz и пиковой яркостью 2600 нит. Объем оперативной памяти устройства составляет 12 Gb, накопителя — 256 или 512 Gb.

В основную камеру входят датчик на 200 Мп (f/1.7, угол захвата 85 градусов, OIS) и широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, угол захвата 120 градусов). Поддерживается запись видео 8К@30fps. Фронтальная камера разрешением 12 Мп (f/2.2, автофокус, угол захвата 80 градусов, запись видео 4К@60/30fps).

Аккумулятор поддерживает быструю 25-ваттную (55% за 30 минут) и беспроводную зарядки. Производитель утверждает, что автономность смартфона составляет до 24 часов в режиме воспроизведения видео. Для сравнения: у базового S25 этот показатель составляет до 29 часов, а у версии Ultra — до 31 часов. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и стереодинамики с Dolby Atmos. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана.

Samsung Galaxy S25 Edge будет доступен в трех цветовых решениях — черном (Titanium Jetblack), синем (Titanium Iceblue) и серебристом (Titanium Silver). Цена версии с накопителем на 256 Gb — $1099 в США или €1249 в Европе, вариант с 512 Gb — $1219 или €1369. Продажи стартуют 30 мая.