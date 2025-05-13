Amazon представил обновленный дизайн логотипа компании

Интернет-ритейлер Amazon, впервые с момента основания корпорации в 1994 году, внес изменение в свой логотип. Ребрендинг был реализован совместно с международной студией Koto и внутренней командой Amazon.

Изменения коснулись узнаваемого символа компании — гибрида улыбки и изогнутой стрелки. Теперь именно на улыбке сделан основной визуальный акцент, в отличие от предыдущей версии, где фокус был на стрелке. По словам представителей студии Koto, этот подход подчеркивает намерение Amazon приносить радость клиентам и упрощать их повседневную жизнь. Стержень и острие стрелки стали шире, а ее цвет — темнее, мандариново-оранжевый.

Кроме того, дизайнеры модернизировали шрифт Ember, создав новую типографическая систему, поддерживающую 364 языка, включая английский, кириллицу, иероглифы и др. Koto разработала единый стиль для множества подразделений корпорации, включая Amazon Smile, Amazon Cash, Amazon Echo и др. В частности, каждое из них получило обновленную обработку цветов. Они стали более насыщенными и выразительными. Особое внимание при этом было уделено сервисам Prime, Amazon Grocery, Alexa и Amazon One Medical. Ранее отдельные команды часто рисовали логотипы самостоятельно и ребрендинг устраняет типографические несоответствия.

Новый дизайн призван символизировать развитие и будущие устремления Amazon, сохраняя при этом узнаваемость, отмечают в компании.