Visa и Birbank Biznes объявляют о запуске третьей волны She’s Next в Азербайджане

Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, в партнерстве с Birbank Biznes, поставщиком финансовых и банковских услуг для предпринимателей, запускают третью волну глобальной инициативы по поддержке женского предпринимательства She’s Next в Азербайджане.

В рамках инициативы состоится образовательная и конкурсная программа «Create your success story». Участницы программы овладеют ключевыми бизнес-навыками, получат поддержку опытных менторов, а в конце программы у них будет шанс побороться за денежные призы на развитие своего дела. Призовой фонд конкурса составляет 60 000 манат.

«Create your success story» проходит на конкурсной основе в двух категориях:

Малый и средний бизнес — подать заявку могут владелицы бизнеса c годовым оборотом от 200 000 манат.

— подать заявку могут владелицы бизнеса c годовым оборотом от 200 000 манат. Микробизнес — подать заявку могут владелицы бизнеса с годовым оборотом до 200 000 манат.

В рамках конкурса участницы разработают план по развитию своего бизнеса и представят его жюри.

Программа состоит из четырех ключевых этапов:

Онлайн-обучение. Участницы получат доступ к серии видео-лекций по таким темам, как исследование рынка, маркетинг и продажи, правовые аспекты ведения бизнеса, стратегическое планирование и другие темы. Лекции будут доступны с 21 мая 2025 года на платформе цифрового сообщества She’s Next. Сбор заявок на участие в конкурсе. До 13 июня 2025 года все участницы, которые изучили лекции и прошли онлайн-тест, подтверждающий усвоенные знания, могут подать заявку на участие в конкурсе. Заявка должна состоять из:

мотивационное письмо о том, почему участница должна стать финалисткой;

видео-презентации бизнеса.

По итогам отбора будут определены 10 финалисток. С критериями оценки заявок и отбора можно ознакомиться на сайте проекта.

Менторская программа. Финалистки получат возможность пройти индивидуальные сессии у менторов — ведущих азербайджанских бизнес-экспертов. Финал. 11 июля 2025 года в Баку финалистки презентуют свои проекты профессиональному жюри. 3 победительницы в каждой категории получат денежные призы на развитие своего дела:

1 место: 15 000 манатов в каждой категории;

2 место: 10 000 манатов в каждой категории;

3 место: 5 000 манатов в каждой категории.

Подать заявку на участие можно по 10 июня 2025 года включительно на сайте программы.

В этом году партнером инициативы She’s Next впервые выступает Birbank Biznes. Birbank Biznes внесет значительный вклад в масштабирование инициативы: поделится с участницами знаниями о финансовых и банковских возможностях для бизнеса, а также предоставит актуальные банковские продукты, которые помогут в развитии бизнеса. На базе Университета ADA в рамках программы «Create your success story» Birbank Biznes проведет 4 дополнительных офлайн-тренинга для участниц конкурса в категории «Микробизнес».

Visa запустила глобальную инициативу She’s Next Empowered by Visa в Азербайджане в 2021 году. С тех пор инициатива помогла тысячам азербайджанок приобрести знания, укрепить бизнес и найти поддержку в сообществе амбициозных единомышленниц. В этом году программа «Create your success story» выведет инициативу на новый уровень. Благодаря насыщенному учебному плану, менторской поддержке и денежным призам, She’s Next поможет еще большему количеству женщин усилить предпринимательский потенциал. Вместе с нашим стратегическим партнером Birbank Biznes мы продолжаем развивать платежные инновации и поддерживать предпринимательство в Азербайджане, укрепляя наше многолетнее сотрудничество новым совместным проектом», — отметил Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане.

С подробной информацией о третьей волне She’s Next Empowered by Visa и этапах конкурса, а также критериями отбора можно ознакомиться на сайте программы в разделе правил и условий участия. Чтобы быть в курсе последних обновлений программы, присоединяйтесь к официальному новостному сообществу программы в WhatsApp, где будут публиковаться новости, полезные статьи и важные анонсы. Также вы можете следить за новостями инициативы на официальных страницах Visa и Birbank Biznes в социальных сетях.