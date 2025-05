Visa и Birbank Biznes объявляют о запуске третьей волны She’s Next в Азербайджане

Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, в партнерстве с Birbank Biznes, поставщиком финансовых и банковских услуг для предпринимателей, запускают третью волну глобальной инициативы по поддержке женского предпринимательства She’s Next в Азербайджане.

В рамках инициативы состоится образовательная и конкурсная программа «Create your success story». Участницы программы овладеют ключевыми бизнес-навыками, получат поддержку опытных менторов, а в конце программы у них будет шанс побороться за денежные призы на развитие своего дела. Призовой фонд конкурса составляет 60 000 манат.

«Create your success story» проходит на конкурсной основе в двух категориях:

В рамках конкурса участницы разработают план по развитию своего бизнеса и представят его жюри.

Программа состоит из четырех ключевых этапов:

По итогам отбора будут определены 10 финалисток. С критериями оценки заявок и отбора можно ознакомиться на сайте проекта.

Подать заявку на участие можно по 10 июня 2025 года включительно на сайте программы.

В этом году партнером инициативы She’s Next впервые выступает Birbank Biznes. Birbank Biznes внесет значительный вклад в масштабирование инициативы: поделится с участницами знаниями о финансовых и банковских возможностях для бизнеса, а также предоставит актуальные банковские продукты, которые помогут в развитии бизнеса. На базе Университета ADA в рамках программы «Create your success story» Birbank Biznes проведет 4 дополнительных офлайн-тренинга для участниц конкурса в категории «Микробизнес».

Visa запустила глобальную инициативу She’s Next Empowered by Visa в Азербайджане в 2021 году. С тех пор инициатива помогла тысячам азербайджанок приобрести знания, укрепить бизнес и найти поддержку в сообществе амбициозных единомышленниц. В этом году программа «Create your success story» выведет инициативу на новый уровень. Благодаря насыщенному учебному плану, менторской поддержке и денежным призам, She’s Next поможет еще большему количеству женщин усилить предпринимательский потенциал. Вместе с нашим стратегическим партнером Birbank Biznes мы продолжаем развивать платежные инновации и поддерживать предпринимательство в Азербайджане, укрепляя наше многолетнее сотрудничество новым совместным проектом», — отметил Нурлан Гаджиев, старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане.