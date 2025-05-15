Huawei Watch 5 проводят мониторинг показателей состояния здоровья по сигналу от кончика пальца

Компания Huawei провела в Берлине презентацию, на которой, в рамках концепции «Будущее сегодня», были представлены новые устройства и технологии. В этой новости мы расскажем о флагманских smart-часах Watch 5, доступные в версиях с корпусом диаметром 42 и 46 мм.

Базовые версии часов предлагают корпус из нержавеющей стали 316L и заднюю крышку из композитного материала. У более дорогих версий задняя крышка выполнена из керамики, корпус 42-миллиметровых моделей изготовлен из нержавеющей стали 904L, а у 46-миллиметровых — из титанового сплава. Производитель подчеркивает, что сталь 904L используется в часах Rolex. В обеих моделях используется сапфировое стекло для защиты дисплея, доступны ремешки из фторэластомера и нового композита, имитирующего кожу, а также браслеты из титанового сплава.

Huawei Watch 5 в 42-миллиметровом исполнении имеют габариты 42 × 42 × 10,5 мм. Разрешение круглого 1,38-дюймового дисплея составляет 466 × 466 пикселей. Аккумулятор емкостью 540 мА·ч обеспечивает от 3 до 7 дней автономной работы. Габариты часов в варианте 46-мм составляют 46 × 46 × 11,3 мм. Круглый AMOLED-дисплей диаметром 1,5 дюйма имеет разрешение 466 × 466 пикселей. Аккумулятор емкостью 867 мА·ч держит заряд от 7 до 11 дней в зависимости от режима работы. Обе модели поддерживают быструю зарядку: 42-мм заряжается примерно за 60 минут, 46-мм — около 90 минут.

Главной особенностью Huawei Watch 5 стал модуль HUWEI X-TAP, расположенный на боковой грани устройства. Он объединяет датчик ЭКГ, пульсоксиметр и датчик пальцевой фотоплетизмограммы. Помимо измерений показателей здоровья модуль выполняет несколько дополнительных функций – при удерживании кончика пальца на нем активируется запуск комплексной проверки показателей здоровья: пульс, ЭКГ, уровень кислорода в крови, уровень стресса, эмоции, температура кожи, а также проводится диагностика артериальной жесткости и проверка дыхательной системы (необходимо покашлять несколько раз во время измерения). Компания отмечает, что такой подход обеспечивает более точное считывание данных. Младшая версия предлагает стандартный мониторинг сна, старшая это — система TruSleep, а также альтиметр и дыхательные упражнения.

Помимо этого, в часах представлена поддержка двух новых жестов для управления устройством — жеста «Двойного проведения» и жеста «Двойного касания». Пока что они работают только в ограниченных сценариях, например, ответ на звонок или управления будильником, но Huawei обещает расширить поддержку жестов и на сторонние приложения.

Заявлено свыше 100 спортивных режимов. Корпус Watch 5 имеет водонепроницаемость при давлении до 5 атмосфер, что позволяет погружаться на глубину до 50 метров. Имеются встроенные микрофон, динамик и вибромотор. Часы поддерживают 3G и 4G через eSIM, модули Wi-Fi 6 (2,4 и 5 GHz), Bluetooth 5.2 (дальность до 140 м), NFC и спутниковую навигацию. Устройство совместимо с iOS, Android и устройствами Huawei.

Huawei Watch 5 уже доступны для предзаказа в Великобритании по цене от 400 фунтов стерлингов и в Европе от 449 евро. Продажи начнутся 26 мая.