Представлены smart-часы Huawei Watch Fit 4 и 4 Pro для любителей спорта

Кроме флагманских Watch 5, компания Huawei представила на презентации в Берлине новые smart-часы Watch Fit 4 и 4 Pro для пользователей, ведущих активный образ жизни. Также устройства получили передовые технологии и функции, помогающие следить за состоянием здоровья. Часы сохранили фирменный прямоугольный дизайн предшественников, но в более тонком и легком корпусе, изготовленном из премиальных материалов.

Huawei Watch Fit 4 оснащены 1,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 481 × 408 пикселей и яркостью до 2000 нит. Функции мониторинга состояния здоровья включают пульсоксиметр, анализ сна, фитнес-трекер, женский календарь, а также возможности приложения Huawei Health, способствующие формированию здоровых привычек. Имеются встроенные микрофон и динамик, а также набор датчиков: акселерометр, гироскоп, магнитометр и барометр. Корпус часов получил водонепроницаемость до 5 атмосфер. Watch Fit 4 предлагаются в черном или серебристом алюминиевом корпусе. Вес устройства без ремешка составляет всего 27 гр.

Huawei Watch Fit 4 Pro доступны не только в алюминиевом, но и в титановом корпусе с сапфировым стеклом. Модель оборудована AMOLED-экраном диагональю 1,82 дюйма при разрешении 480 × 408 пикселей, яркость достигает 3000 нит. Набор сенсоров по сравнению с Watch Fit 4 дополнен ЭКГ-сенсором (впервые в серии Fit) и датчиком температуры кожи. Вес часов без ремешка составляет 27 гр. (алюминиевый корпус) и 30,4 гр. (титановый).

Часы оснащены новыми функциями — офлайн-карты для пробежек по пересеченной местности, возможность погружения на глубину до 40 метров, трекинг маршрутов водных видов спорта и поддержка карт более 15 000 гольф-полей по всему миру. Есть новые спортивные режимы — от скалолазания до катания на лыжах. Модель поддерживает навигацию на основе контрольных точек, что особенно полезно в походах.

Оба устройства получили аккумулятор емкостью 400 мАч, который обеспечивает автономность семь дней в обычном режиме или до десяти — в экономичном. Поддерживается беспроводная зарядка, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC и GPS. Есть поддержка функции голосовых заметок, удаленного спуска затвора камеры, погодных обновлений и быстрых ответов на уведомления. Габариты новинок составляют 43 × 38 × 9,5 мм. Часы совместимы со смартфонами на базе Android 9.0 и выше, а также iOS 13.0 и выше.

Цена Huawei Watch Fit 4 составляет 169 евро или 150 фунтов стерлингов, Huawei Watch Fit 4 Pro – 279 евро или 250 фунтов стерлингов. Предзаказ уже открыт, а в открытую продажу часы поступят после 29 мая.