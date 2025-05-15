Состоялся полноценный релиз экшен-шутера DOOM: The Dark Ages на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, включая Game Pass. Игра была доступна с вечера 12 мая обладателям расширенного издания.

DOOM: The Dark Ages — это приквел к DOOM 2016 года и DOOM Eternal, в котором игроки вновь берут на себя роль Палача Рока и пытаются противостоять силам ада в средневековом сеттинге. В The Dark Ages представлена только сюжетная кампания.

Разработчики уделили особое внимание проработке щита и оружия ближнего боя, что позволило сделать геймплей более агрессивным и приземленным, но не менее динамичным. Рейтинг игры на Metacritic составил 85 баллов, а первые 3,8 тысячи обзоров в Steam оказались «очень положительными». Новые рецензии в целом отражают впечатления игроков расширенного доступа.

Цена DOOM: The Dark Ages составляет $70.