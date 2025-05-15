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16 мая, 2025
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ДомойAI / MLВ TikTok появилась ИИ-функция AI Alive для анимации фото в короткие видеоролики

В TikTok появилась ИИ-функция AI Alive для анимации фото в короткие видеоролики

TikTok AI Alive

В TikTok появился новый инструмент AI Alive на основе искусственного интеллекта, который по подсказкам пользователя анимирует статичные фото и превращает их в короткие видеоролики. Такие ИИ-видео можно выкладывать только в разделе Stories.

С помощью AI Alive пользователи могут анимировать изображения, добавляя движение, звук и различные эффекты. Например, фотография с пейзажем океана может превратиться в видео, где облака плывут по небу, волны набегают на берег, а закат постепенно изменяет цвет неба. Также можно «оживить» групповое селфи, в котором ИИ подчеркнет эмоции и мимику участников съемки.

Пока что функция доступна только через Story Camera. Пользователь может выбрать подходящее фото из альбома Stories, после чего активировать AI Alive с помощью специального значка на правой панели инструментов на странице редактирования фотографий.

На всех видео, созданных с помощью AI Alive, будет размещена специальная метка, указывающая, что ролик сгенерирован ИИ. Также видео получат C2PA-метаданные — технический стандарт, позволяющий идентифицировать происхождение контента за пределами платформы TikTok.

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