Panasonic выпустил беззеркальные камеры Lumix S1II и S1IIE для профессионалов

Компания Panasonic представила полнокадровые беззеркальные камеры Lumix S1II и S1IIE, которые позиционируются как мощные инструменты для профессиональной видеосъемки. Новинки предлагают ряд значительных улучшений по сравнению с предыдущими моделями, но отличаются и заметно более высокой ценой. Обе камеры имеют практичные корпуса, подходящие для работы в различных погодных условиях.

Модель Lumix S1II получила 24,1-мегапиксельный частично стекированный полнокадровый сенсор с максимальным динамическим диапазоном в 15 ступеней. Это первая подобная матрица в камерах Panasonic. Камера поддерживает видеозапись в разрешении 5,8K со скоростью 60 к/с, 4K при 120 к/с и 2K при 240 к/с, а также серийную фотосъемку со скоростью до 70 к/с. Отмечается улучшенная система автофокусировки, которая стала на 60% быстрее, чем у Lumix S5 II, а также новый режим Urban Sports, предназначенный для съемки активных движений, например, паркура.

Lumix S1IIE оборудована стандартным 24,2-мегапиксельным датчиком изображения. Камера поддерживает запись видео 6K при 30 к/с и 4K при 60 к/с, а скорость серийной фотосъемки составляет до 30 к/с. Заявленный динамический диапазон датчика — 14+ ступеней.

Обе камеры получили поддержку записи видео с открытым затвором (5,1K 60 к/с для S1II и 6K 30 к/с для S1IIE), гибридную автофокусировку с ИИ-отслеживанием людей в кадре, 8,0-ступенчатую встроенную стабилизацию изображения, электронный видоискатель с разрешением 5,76 млн. пикселей, а также поддержку форматов ARRI LogC3 и Apple ProRes RAW HQ. Есть поворотный сенсорный экран на 1,84 млн. пикселей и слоты карт SD/CFexpress Type B.

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Цена Panasonic Lumix S1II составляет $ 3199, а Panasonic Lumix S1IIE — $2499. Обе модели поступят в продажу в конце июня. Ожидается, что камеры будут конкурировать с новинками следующего поколения от Sony, Canon и Nikon.