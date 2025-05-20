Состоялась презентация нового смартфона iQOO Neo 10 Pro+

Сегодня в Китае был представлен смартфон iQOO Neo10 Pro+. Модель является модификацией выпущенного полгода назад Neo 10 Pro. Несмотря на то, что новый аппарат относится к среднему классу, он получил топовый процессор Snapdragon и большой экран с высокой частотой обновления.

iQOO Neo 10 Pro+ оснащен 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 3168х1440 пикселей, частотой обновления кадров 1-144 Hz, ШИМ-частотой 2592 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. В экране расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Аппарат построен на базе 3-нм процессора Snapdragon 8 Elite, объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Используется система охлаждения с большой испарительной камерой 7K Ice Dome VC. Производитель называет iQOO Neo10 Pro+ единственным на рынке смартфоном с экраном 2К и Snapdragon 8 Elite. Основная камера двойная, в нее входит главный датчик на 50 Мп OmniVision OV50E40, 1/1.55″, f/1.88, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2). Селфи-камера имеет разрешение 16 Мп (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, также есть и обходная зарядка. Согласно заявлению компании, зарядка до 70% занимает всего 25 минут. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC-модуль, две nanoSIM-карты, ИК-пульт, USB 2.0 Type-С и стереодинамики. Водозащита не заявлена. Габариты и вес: 163,79 х 76,60 х 8,2 / 8,3 мм, 212 г / 217 гр. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

На выбор покупателям предложены три расцветки: синяя с пиксельным рисунком, созданным в кооперации с командой BMW M Motorsport, а также классические белая и черная. Цена на iQOO Neo 10 Pro+ начинается с $388.