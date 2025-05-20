MSI показал портативную игровую приставку Claw A8 на чипе от AMD

На Computex 2025 компания MSI продемонстрировала новую версию портативной игровой приставки Claw 8. Модель Claw A8 (BZ2EM) предлагает процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, до 24 Gb оперативной памяти LPDDR5X-8000 и SSD формата M.2 емкостью 1 Tb. Для сравнения, у моделей на базе процессоров Intel Lunar Lake объем оперативной памяти составляет 32 Gb.

Приставка оснащена 8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Hz, яркостью 500 нит и охватом 100% sRGB. Дисплей такой же, как у моделей с процессорами Intel.

Есть аккумулятор с шестью ячейками общей емкостью 80 Вт·ч, два порта USB4 Type-C, аудиовыход, microSD, сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания, а также поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Размеры составляют 299,5 × 126,2 × 24 мм, а вес — 765 гр.

Цену новой Claw A8 BZ2EM производитель пока не уточнил.