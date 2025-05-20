Представлены недорогие планшеты iQOO Pad5 и Pad5 Pro

Вместе со смартфоном iQOO Neo 10 Pro+ были представлены планшеты iQOO Pad5 и Pad5 Pro. Устройства не являются принципиально новыми продуктами: базовая версия представляет собой легкую модификацию вышедшего год назад iQOO Pad2, а Pro-версия стала почти полным аналогом Vivo Pad5 Pro.

iQOO Pad5 оснащен IPS-экраном диагональю 12,05-дюйма с разрешением 2800×1968 пикселей (соотношение сторон 7,1:5), частотой обновления до 144 Hz и максимальной яркостью 600 нит. Частота дискретизации сенсора составляет 480 Hz. Есть поддержка HDR10. Планшет построен на базе лежит 4-нм процессора MediaTek Dimensity 9300+, за графику отвечает Immortalis G720. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость встроенной — 128 Gb (UFS 3.1), 256 или 512 Gb (UFS 4.0).

Аккумулятор на 10 000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 44 Вт. Основная камера разрешением 8 Мп, селфи-камера на 5 Мп. Планшет получил поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, порт USB 3.2 Gen 1 Type-С, шесть динамиков (Super Audio 5.0) и функцию распознавания лица. Водозащита не заявлена. Габариты и вес: 266,43 x 192 x 6,62 мм, 590 гр. Используется Android 15 с Origin OS.

IQOO Pad5 Pro оборудован 12,95-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3,1К (3096х2064 пикселя), соотношением сторон 3:2, адаптивной частотой обновления 30/48/60/90/120/144 Hz, частотой дискретизации 240/288/480 Hz, максимальной яркостью 1200 нит и поддержкой HDR10. В основе устройства лежит 3-нм процессор MediaTek Dimensity 9400+, графика — Immortalis G725. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 256 Gb (UFS 4.1) или 512 Gb (UFS 4.0).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 12 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 8 Мп. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порт USB 3.2 Gen 1 Type-С и функция распознавания лица. Водозащита не заявлена. За звук отвечают восемь динамиков: четыре высокочастотных и четыре низкочастотных. Габариты и вес: 289,56 х 198,32 х 6,07 мм, 635 гр. В качестве программной платформы используется Android 15 с фирменным интерфейсом OriginOS 5.

Цены в Китае на iQOO Pad5 начинаются с $347, на iQOO Pad5 Pro – с $444.