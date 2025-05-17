Sony выпустила WH-1000XM6 — новое поколение флагманских полноразмерных наушников

Компания Sony представила следующее поколение флагманских полноразмерных наушников WH-1000XM6. Новинка получила более эргономичную конструкцию, а также были улучшены качество звука и работа системы шумоподавления

Форма оголовья наушников была изменена для более комфортной посадки, кнопки на корпусе стали более удобными для нажатия, а комплектный чехол немного уменьшился в размерах для удобства транспортировки. Оголовье покрыто дермантином, а корпус наушников выполнен из пластика.

Наушники Sony WH-1000XM6 оснащены 30-мм драйверами с неодимовыми магнитами, частотный диапазон которых составляет от 20 до 20 000 Hz. Заявлена поддержка кодеков LDAC (96 кГц / 990 Кбит/с), SBC, AAC и LC3, а также технологий Google Fast Pair, DSEE Extreme и 360 Reality Audio Upmix for Cinema.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

За счет нового чипа QN3 и системы из 12 микрофонов была улучшена функция шумоподавления (ANC). Производитель отмечает, что чип QN3 в 7 раз быстрее QN1 из WH-1000XM5 (8 микрофонов). Система имеет адаптивный режим, подстраивающийся под интенсивность внешнего шума. Sony обещает до 30 часов автономности с включенным ANC (до 40 ч без ANC). Быстрая зарядка обеспечивает до трех часов работы всего за три минуты, полная — за 3,5 часа. Есть возможность проводного подключения через 3,5-мм разъем (порт USB-C используется только для зарядки).

Цена нового поколения наушников Sony WH-1000XM6 на рынке США составляет $449, в Европе — €450. Расцветок предлагается три: черная, серебристая и синяя.