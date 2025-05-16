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17 мая, 2025
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«Nar» начинает подготовку к внедрению инклюзивного обслуживания в своих магазинах

Nar

Помимо доступных услуг, «Nar» продолжает реализовывать социальные инициативы, направленные на построение инклюзивного общества. В рамках новой стратегии DEIB (Разнообразие, Равенство, Инклюзивность и Принадлежность) компания стремится создать равные, понятные и доступные условия как для сотрудников, так и для клиентов.

На первом этапе инициативы «Nar» запускает обучение сотрудников фронт-офиса языку жестов. Цель — обеспечить эффективную коммуникацию с людьми с нарушениями слуха и сделать сервисы компании максимально доступными. Обучение будут проводить опытные и сертифицированные сотрудники компании с нарушениями слуха, что придаёт процессу как практическую ценность, так и особую значимость.

На следующем этапе «Nar» представит специально разработанные доступные и удобные продукты, а также поддержку контакт-центра, адаптированную под потребности людей с нарушениями слуха. Основная цель — обеспечить этим клиентам комфортную коммуникацию в повседневной жизни и предлагать услуги, соответствующие их реальным потребностям.

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