Acer Swift Edge 14 AI – ноутбук весом менее 1 кг на базе Core Ultra 9

Компания Acer в преддверии выставки Computex 2025 (с 20 по 23 мая) представила флагманский компактный ноутбук Swift Edge 14 AI, созданный в соответствии с программой Copilot+ от Microsoft. Новинка обеспечивает хорошую производительность и поддержку всех ИИ-функций, доступных в Windows 11. Корпус устройства выполнен из магниево-алюминиевого сплава, что позволило снизить вес ноутбука до 0,99 кг. При этом габариты составляют 313,7 × 229,2 × 16,6 мм.

Acer Swift Edge 14 AI оборудован сенсорным 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей и соотношением сторон 16:10. Используется панель с пиковой яркостью 340 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Экран получил антибликовое покрытие Corning Gorilla Glass Matte Pro. Это первое в своем роде покрытие для ноутбуков, которое уменьшает отражение экрана на 95%.

Покупатели смогут выбирать между разными конфигурациями устройства. Предлагаются процессоры от Intel Core Ultra 5 226V до Core Ultra 9 288 V со встроенной графикой Intel Arc и нейронным сопроцессором (NPU) с производительностью 48 TOPS для ускоренного выполнения ИИ-задач. Поддерживается установка до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителя PCIe 4.0 емкостью до 1 Tb.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 65 Вт·ч. Заявленное время автономной работы — до 21 часа. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, двумя USB Type-A, HDMI 2.1 и разъемом 3,5 мм для наушников. Беспроводное подключение обеспечивают встроенные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Имеется сканер отпечатков пальцев с подсветкой и клавиша Copilot для запуска ИИ-помощника Microsoft. Реализована поддержка фирменных функций Acer, таких как PurifiedVoice 2.0, PurifiedView 2.0, QuickPanel и других. Клавиатура имеет покрытие Soft-Touch для снижения утомляемости при наборе текста. В качестве программной платформы используется Windows 11 Home.

Acer Swift Edge 14 AI поступит в продажу в Европе в июне по цене от €1799.