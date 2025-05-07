Компания Electronic Arts сообщила, что следующая часть Battlefield выйдет до конца марта 2026 года. Полноценный анонс игры состоится летом 2025 года.

Разработку ведут сразу четыре студии под внутренним брендом Battlefield Studios. Многопользовательский режим разрабатывает студия DICE, Motive отвечает за создание карт и одиночных миссий, Criterion –за сюжетную кампанию, а Ripple Effect занимается разработкой нового уникального режима для серии.

В марте игра перешла на стадию закрытого тестирования. EA заявила, что будет более открыто подходить к разработке новой Battlefield, учитывая негативную реакцию игроков на предыдущую часть серии Battlefield 2042. По словам представителей компании, игроки альфа-тестирования помогли создать основу для быстрой, плавной и отзывчивой стрельбы, найти баланс в скорости передвижения, беге в приседе, кувырках и преодолении препятствий и грамотно реализовать механику разрушений для интересного геймплея. До конца мая EA планирует расширить масштабы тестирования шутера и предоставить доступ к игре пользователям из большего количества регионов. Подать заявку на участие в тестировании можно по следующей ссылке.