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7 мая, 2025
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При эксклюзивном партнерстве Azercell состоялся «Бакинский марафон 2025»

Azercell

4 мая 2025 года в столице Азербайджана состоялось одно из самых масштабных спортивных мероприятий года — «Бакинский марафон», организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивной поддержке Azercell. В этом году марафон вновь объединил тысячи участников разных возрастов, способствуя популяризации здорового и активного образа жизни.

Около 28 000 человек подали заявки на участие в забеге на дистанцию 21 километр, который проходил под девизом «Победи ветер». Марафон, проводимый при поддержке ведущего мобильного оператора страны, уже традиционно использовал специальные цифровые хронометры (timekeeper), встроенные в номера участников. Эти технологии позволяли фиксировать пересечение финишной линии в режиме реального времени, обеспечивая максимальную точность результатов.

Победителем среди мужчин стал представитель Турции Сезгин Атач. Вторым финишировал украинец Виталий Шафар, а третьим — ещё один участник из Турции Мурат Эмекдар. В женском забеге первое место заняла украинка Наталья Семенович. Второй финишировала азербайджанка Анна Юсупова, а третьей — японская спортсменка Эрико Сома.

Победителям были вручены специальные подарки от «Azercell Telecom». В соответствии с устоявшейся традицией мобильный оператор также отметил призами отличившихся студентов — юных участников соревнования.

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