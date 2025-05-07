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7 мая, 2025
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В рамках партнерства Azercell и Фонда Университета ADA состоялась академико-индустриальная встреча «TechFront»

TechFront

В рамках партнерства Azercell и Фонда Университета ADA была организована академико-индустриальная встреча на тему «TechFront: Исследование передовых рубежей технологий». В ходе мероприятия обсуждались последние тенденции в сферах искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и кибербезопасности. Встреча также послужила эффективной платформой для диалога между молодыми стартаперами и специалистами в области технологий.

На панельной дискуссии на тему «Риски и меры безопасности: как защитить будущее?» руководитель отдела информационной безопасности и управления инцидентами компании Azercell Эльнур Гулузаде и руководитель Центра операционной безопасности Самир Фаталиев рассказали участникам форума о ключевых аспектах формирования культуры цифровой безопасности, обеспечения устойчивости информационных систем и предотвращения киберугроз.

В ходе сессии «Взгляд в будущее: что нас ждет?» ведущий специалист Azercell по обработке данных Сулейман Сулейманзаде и ведущий MLOps специалист Эльхан Ализаде поделились опытом и экспертным мнением по вопросам этики и практического применения технологий искусственного интеллекта, а также обсудили потенциальные социальные и экономические последствия их внедрения.

На форуме также выступили с докладами преподаватели Университета ADA и Университета Джорджа Вашингтона, а студенческие стартап-команды представили свои инновационные проекты. По итогам мероприятия жюри отметило победителей в номинациях «Лучший стартап» и «Лучший вопрос».

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