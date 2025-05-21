Razer обновил игровые ноутбуки Blade 14 и Blade 16

Компания Razer на Computex 2025 привезла обновленные игровые ноутбуки серии Blade. Модели Blade 14 и 16 получили производительные процессоры и видеокарты семейства GeForce RTX 50.

Razer Blade 14 (2025) стал тоньше и легче предшественника на 11%. При толщине корпуса 15,7 мм он весит 1,63 кг. Ноутбук оборудован 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K, частотой обновления 120 Hz, временем отклика 0,2 мс и охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3.

Устройство оснащено процессором AMD Ryzen AI 9 365, NVIDIA видеокартой GeForce RTX 5070 Laptop и поддерживает такие функции, как Recall, Cocreate и Live Captions. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять до 64 Gb, а для хранилища предусмотрен один слот NVMe SSD до 2 Tb.

Из портов — два USB4, два USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, проприетарный разъем питания и комбинированный аудиовыход. Новинкой стал слот для карт памяти microSD UHS-II. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Имеется подсветка Chroma с индивидуальной настройкой для каждой клавиши. Емкость аккумулятора составляет 72 Вт·ч, автономность ноутбука достигает 11 часов.

Razer Blade 16 (2025) получил 16-дюймовый OLED-экран с разрешением qHD+ и поддерживает частоту обновления до 240 Hz. Ноутбук предлагает конфигурацию с тем же процессором AMD Ryzen AI 9 365, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop (до 115 Вт TGP) и 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X, используется полноразмерный SD. Остальное оснащение идентично 14-дюймовой модели.

Цена Razer Blade 14 начинается от $2299,99, а Blade 16 — от $2399,99. Ноутбуки поступят в продажу в июне.