При поддержке «Nar» в Азербайджане впервые представлена книга «B4B: Бизнес для бизнеса»

При поддержке мобильного оператора «Nar» в Азербайджане впервые была издана и представлена студентам ряда высших учебных заведений книга «B4B: Business for Business». Авторами издания являются Аббас Аббасов и Владимир Климов. Книга предлагает практические подходы к современному управлению бизнесом, охватывая стратегическое планирование и инновационные методы развития. Авторы являются выпускниками престижной Стокгольмской школы экономики, а изложенные в книге идеи основаны на исследованиях и опыте, полученном в рамках обучения в этом учебном заведении.

Презентация книги состаялась в Бакинской Высшей Школе Нефти, Азербайджанском Государственном Экономическом Университете (UNEC) и Бакинском Инженерном Университете. В мероприятиях приняли участие около 200 студентов и преподавателей факультетов экономики и управления бизнесом. Авторы книги лично общались с участниками, обсуждая ключевые идеи и возможности их практического применения.

Концепция «B4B» или «Бизнес для бизнеса» представляет собой современный подход к управлению, основанный на тесном сотрудничестве с деловыми партнерами, совместной работе над инновациями и стремлении к устойчивому и ускоренному росту. Все эти принципы ярко и наглядно иллюстрируются в книге с использованием примеров таких мировых компаний, как «Toyota», «Procter & Gamble», «Coca-Cola», «IKEA» и других. Издание является ценным руководством для предпринимателей, менеджеров и начинающих бизнес-профессионалов.

Поддержка данного проекта со стороны «Nar» является частью стратегии корпоративной социальной ответственности компании, направленной на просвещение и развитие молодежи. «Nar» последовательно поддерживает инициативы, способствующие укреплению знаний и навыков у молодых людей.