Dell представил мощный ноутбук Pro Max Plus с дискретным ИИ-ускорителем от Qualcomm

Компания Dell на Computex 2025 представила ноутбук Pro Max Plus, ориентированный на «инженеров в области искусственного интеллекта и специалистов по обработке данных», которым требуются мощные рабочие станции.

Главной особенностью ноутбука стало наличие дискретного нейронного сопроцессора (NPU) от Qualcomm, который позволяет локально запускать большие языковые модели (LLM) размером в несколько миллиардов параметров. Как заявляет производитель, Pro Max Plus станет «первой в мире мобильной рабочей станцией с дискретным NPU корпоративного класса».

Речь идет о специализированном ИИ-чипе Qualcomm Cloud AI 100. Ускоритель выполнен в виде дискретной 150-ваттной карты расширения PCIe и оснащен 32 ядрами и 64 Gb памяти LPDDR4x. Так как NPU разработан для работы с нейросетями, он обеспечивает более высокую производительность на ватт мощности, чем любая сопоставимая видеокарта с поддержкой ИИ.

Подробные характеристики пока не объявлены. Известно, что это лишь одна из модификаций данной модели, другие версии не будут ориентированы на столь интенсивные вычисления в сфере ИИ. Появление ноутбука Dell Pro Max Plus на рынке ожидается до конца 2025 года.