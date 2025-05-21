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21 мая, 2025
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Dell представил мощный ноутбук Pro Max Plus с дискретным ИИ-ускорителем от Qualcomm

Dell Pro Max Plus

Компания Dell на Computex 2025 представила ноутбук Pro Max Plus, ориентированный на «инженеров в области искусственного интеллекта и специалистов по обработке данных», которым требуются мощные рабочие станции.

Dell Pro Max Plus

Главной особенностью ноутбука стало наличие дискретного нейронного сопроцессора (NPU) от Qualcomm, который позволяет локально запускать большие языковые модели (LLM) размером в несколько миллиардов параметров. Как заявляет производитель, Pro Max Plus станет «первой в мире мобильной рабочей станцией с дискретным NPU корпоративного класса».

Речь идет о специализированном ИИ-чипе Qualcomm Cloud AI 100. Ускоритель выполнен в виде дискретной 150-ваттной карты расширения PCIe и оснащен 32 ядрами и 64 Gb памяти LPDDR4x. Так как NPU разработан для работы с нейросетями, он обеспечивает более высокую производительность на ватт мощности, чем любая сопоставимая видеокарта с поддержкой ИИ.

Подробные характеристики пока не объявлены. Известно, что это лишь одна из модификаций данной модели, другие версии не будут ориентированы на столь интенсивные вычисления в сфере ИИ. Появление ноутбука Dell Pro Max Plus на рынке ожидается до конца 2025 года.

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