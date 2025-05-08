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9 мая, 2025
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Приложение Google Gemini стало доступно для iPad

Google Gemini iPad

В ноябре 2024 года приложение Google Gemini вышло для iOS. Теперь приложение поддерживает iPadOS — опция появилась во всех странах, где доступна нейросеть. Скачать приложение для iPad (версия 1.2025.1770102) уже можно в App Store.

Раньше пользователи iPad могли загрузить только «растянутую» версию. Сейчас интерфейс приложения и набор функций такие же, что в версии для Android-планшетов и веб-версии. Обновление представляет собой «полноэкранное, оптимизированное приложение для iPad, которое охватывает всю ширину дисплея как в альбомной, так и в портретной ориентации».

Владельцы планшетов Apple смогут использовать ИИ на 45 языках в Gemini Live, сплит-скрин, а также добавлять виджет на главный экран.

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