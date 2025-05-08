Figma запускает ИИ-инструменты для создания сайтов, приложений и маркетинга

Figma на конференции Config 2025 представила новые ИИ-функции, которые расширяют возможности платформы. Четыре инструмента, ориентированные на дизайнеров, разработчиков и маркетологов, значительно упрощают создание сайтов, приложений и маркетинговых материалов.

Figma Sites — это конструктор сайтов с готовыми шаблонами и блоками. Пользователи могут добавлять переходы между страницами, анимации и эффекты прокрутки без программирования. Пока работает в бета-режиме для подписчиков. В будущем обещают добавить ИИ-генерацию кода и встроенную CMS.

Figma Make — инструмент «вайб-кодинга», превращающий текстовые описания в готовый код для прототипов приложений. Уже доступен в бета-версии.

Figma Buzz — ориентирован на маркетологов. Автоматизирует создание брендированного контента — посты в соцсетях, баннеры и т.д. ИИ анализирует фирменный стиль и предлагает варианты дизайна. Умеет генерировать и редактировать изображения по текстовому описанию.

Figma Draw — редактор векторной графики с кистями и текстурами, так называемый «упрощенный Adobe Illustrator». Он позволяет создавать сложные графические элементы с помощью ИИ-подсказок, ускоряя процесс для новичков и профессионалов. Уже доступен подписчикам.

Все ИИ-инструменты уже интегрированы в экосистему Figma и доступны в облаке. Бесплатный тариф включает базовые функции, а для расширенных возможностей требуется подписка.