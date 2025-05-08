Apple планирует добавить ИИ-поиск в Safari

Компания Apple к 2026 году планирует добавить в браузер Safari поиск на основе искусственного интеллекта от сторонних разработчиков, таких как OpenAI, Perplexity и Anthropic. Об этом сообщил старший вице-президент Apple Эдди Кью во время антимонопольного разбирательства против Google. Он отметил, что в прошлом месяце количество поисковых запросов в Safari впервые снизилось из-за роста популярности ИИ-инструментов.

Подобные сервисы, скорее всего, не будут использоваться в Safari по умолчанию, добавил Кью. Google, которая предоставляет поисковую систему по умолчанию для Safari, ежегодно выплачивает Apple около $20 млрд, что составляет 36% дохода от поисковой рекламы через браузер. Однако планы Apple по добавлению альтернативных ИИ-инструментов поиска могут изменить расклад сил.

Для добавления какого-либо ИИ-поисковика в Safari компания, похоже, хочет заключить соглашение о разделении доходов, эквивалентное нынешнему договору с Google. При этом Кью отметил, что ИИ-сервисы пока нуждаются в улучшении поисковых индексов, чтобы они были более конкурентоспособными по отношению к Google.