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20 мая, 2025
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Объявлены победители программы «Поддержка STEM-образования талантливых молодых женщин»

Azercell

Фонд содействия образованию «Huma Quşu» объявил победительниц стипендиальной программы «Поддержка STEM-образования талантливых молодых женщин», реализуемой при поддержке компании Azercell. По итогам отбора 10 студенток получили стипендии

Инициатива стала одним из победителей конкурса социальных проектов, организованного в рамках программы Azercell «Расширяем возможности: программа поддержки женщин». Изначально стипендии были предусмотрены для пяти студенток, однако, учитывая высокий уровень подготовки и потенциал участниц, Фонд «Huma Quşu» принял решение удвоить количество стипендий.

Программа направлена на поддержку молодых женщин, получающих образование в сфере информационных технологий и коммуникаций, а также на расширение их профессиональных перспектив в этой области.

Фонд «Huma Quşu», действующий с 2022 года, на сегодняшний день оказал поддержку в обучении более 40 студентам. Его цель — обеспечить талантливой молодежи доступ к качественному образованию.

Компания Azercell поздравляет обладательниц стипендий и желает им успехов в учебе и будущей карьере!

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