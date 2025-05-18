Представлен мощный ноутбук Acer Predator Triton 14 AI с Core Ultra 9 288V и GeForce RTX 5070

В преддверии Computex 2025 компания Acer представила Predator Triton 14 AI (PT14-52T), сочетающий в себе игровую производительность ноутбука высшего уровня и творческие возможности. Устройство относится к классу компьютеров Copilot+ PC.

Acer Predator Triton 14 AI выполнен в тонком и легком корпусе из алюминия. Ноутбук имеет габариты 321 x 221 x 11-17,31 мм и весит 1,6 кг. На экран и корпус нанесено защитное покрытие, благодаря которому не остаются следы от пальцев. 14,5-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение 2880 × 1800 пикселей (WQXGA+), соотношение сторон 16:10, частоту обновления 120 Hz, пиковую яркость 340 нит и поддержку сенсорного управления. Время отклика составляет 1 мс. Панель имеет сертификат Calman Verified, заявлен охват 100% DCI-P3.

В основе ноутбука лежит мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 288 V (до 5,1 GHz), за графику отвечает ускоритель Nvidia GeForce RTX 5070 с поддержкой технологии масштабирования изображения DLSS 4. Поддерживается установка до 32 Gb оперативной памяти DDR5 и твердотельного накопителя PCIe 5.0 NVMe емкостью до 2 Tb.

Задействована усовершенствованная система охлаждения с двумя металлическими вентиляторами AeroBlade 3D шестого поколения. Фирменная Vortex Flow System направляет воздух на критически важные компоненты, обеспечивая качественное охлаждение даже при высоких нагрузках. Predator Triton 14 AI стал одним из первых ноутбуков, в котором на смену обычным термопастам и жидкому металлу пришла графитовая пленка Graphite Thermal Shield, которая обеспечивает более эффективный теплообмен.

Источником питания служит аккумулятор на 76 Вт·ч. Ноутбук оснащен одним USB Type-C (Thunderbolt 4), одним USB Type-C (USB 3.2 Gen 2), двумя USB Type-A, одним HDMI 2.1, комбинированным 3,5-мм аудиоразъемом и кардридером для карт памяти microSD. Беспроводное подключение обеспечивают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Есть веб-камера 1080p с поддержкой Windows Hello, отдельная клавиша Copilot для запуска ИИ-помощника Microsoft, клавиатура дополнена RGB-подсветкой. В качестве программной платформы используется Windows 11 Home. В комплект поставки входит стилус возможностью распознавания 4096 уровней силы нажатия.

Acer Predator Triton 14 AI поступит в продажу в июле по цене €2999.