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18 мая, 2025
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OpenAI запустил ИИ-помощника Codex для программистов

OpenAI Codex

Компания OpenAI представила ИИ-помощника Codex для автоматизации программирования. Он уже доступен подписчикам ChatGPT Pro, Enterprise и Team без дополнительной оплаты. В будущем, в зависимости от спроса, компания планирует ввести плату.

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) позиционирует Codex не как улучшенную версию ChatGPT, а как полноценный самостоятельный продукт. Инструмент может самостоятельно исправлять ошибки, запускать тесты и предлагать изменения в коде, работая как виртуальный коллега для разработчиков. На выполнение сложных задач может уходить до 30 минут, но в будущем планируется увеличить время автономной работы помощника.

Codex встроен в веб-версию ChatGPT, но пока не имеет доступа к интернету — это сделано для снижения рисков, связанных с безопасностью. Он работает на основе специализированной версии модели o3 от OpenAI под названием codex-1.

Отмечается, что пока возможности Codex ограничены, но со временем агент сможет полностью взять на себя рутинные задачи, связанные с программированием. «Мы считаем, что в будущем разработка будет строиться вокруг агента, работающего на отдельном компьютере, а люди будут лишь делегировать ему задачи», — заявили в компании.

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