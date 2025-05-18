Acer Predator Helios Neo 14 AI –компактный игровой ноутбук с Core Ultra и GeForce RTX 5000

Компания Acer привезла на Computex 2025 новый игровой ноутбук Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71), который сочетает в себе компактность с топовой начинкой. Устройство относится к категории компьютеров Copilot+ PC.

Ноутбук выполнен в тонком алюминиевом корпусе и оснащен 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 пикселей (2,8K), частотой обновления 120 Hz, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, скоростью отклика 0,2 мс и поддержкой NVIDIA Advanced Optimus. Также будет доступен вариант с IPS-панелью с разрешением 2560 × 1600 пикселей (WQXGA), частотой обновления 165 Hz, временем отклика 3 мс и поддержкой NVIDIA G-SYNC с NVIDIA Advanced Optimus.

Acer Predator Helios Neo 14 AI будет предложен с процессорами Intel Core Ultra 9 285H (до 5,4 GHz) и Core Ultra 7 255H (до 5,1 GHz), а также с графическими ускорителями Nvidia GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5060. Предусмотрено до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe Gen4 емкостью до 2 Tb. Для охлаждения внутренних компонентов используются фирменные металлические вентиляторы AeroBlade пятого поколения в сочетании с системой Vortex Flow, которая направляет воздушные потоки и повышает эффективность отвода тепла.

За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 76 Вт·ч. Из портов доступны USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type-C (USB 3.2 Gen 2), два USB Type-A (USB 3.2 Gen 2) и HDMI 2.1. Имеются кардридер для карт памяти microSD и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем. Беспроводное подключение обеспечивают встроенные модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Предусмотрена специальная клавиша Copilot для быстрого доступа к ИИ-помощнику Microsoft. Есть веб-камера 1080p. Клавиатура и фирменный логотип на тыльной стороне крышки дополнены RGB-подсветкой. Реализована поддержка фирменных функций на базе искусственного интеллекта, таких как PurifiedVoice 2.0, PurifiedView 2.0 и приложение Acer ProCam, которое автоматически распознает и записывает ключевые моменты игрового процесса. Габариты ноутбука составляют 323,9 × 254,7 × 20,8 мм, вес — 1,9 кг. В качестве программной платформы используется Windows 11 Home.

Acer Predator Helios Neo 14 AI поступит в продажу в июле по цене от 1699 евро.