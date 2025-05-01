Обновление Telegram: супербезопасные групповые звонки, автоматизированные аккаунты и многое другое

Мессенджер Telegram получил обновление, в котором стали доступны множество полезных функций. Это групповые звонки, сверхбезопасные и простые в использовании, полностью автоматизированные бизнес-аккаунты, новые настройки для подарков, упрощенный способ оспорить ограничение аккаунта и многое другое.

Простые и безопасные групповые звонки

Групповые звонки работают в Telegram с 2021 года, теперь защищенный сквозным шифрованием звонок с несколькими участниками можно начать без добавления собеседников в группу. С помощью обновленных групповых звонков можно:

Добавлять до 200 пользователей в любой активный звонок;

Разговаривать по аудио- или видеосвязи с десятками людей и транслировать им свой экран;

Приглашать участников на звонок по ссылке или QR-коду;

Быстро проверять надежность шифрования, сравнивая эмодзи на экране (они должны совпадать у всех участников разговора).

Защита звонков с помощью шифрования и распределенной безопасности

В отличие от других приложений, в групповых звонках используется технология, подобная блокчейну, которая позволяет убедиться, что никто не может тайно подключиться в качестве слушателя.

Автоматизированные бизнес-аккаунты

Пользователи Telegram для бизнеса (входит в подписку Telegram Premium) могут подключать к аккаунту сторонних чат-ботов, в том числе на базе ИИ, чтобы перевести управление чатами в автоматический режим.

Можно быстро изменять разрешения для сторонних чат-ботов с помощью основных настроек, например, включать или отключать возможность управления сообщениями или профилем, а также разрешать или запрещать им отдельные действия, в том числе удаление сообщений, изменение фотографий профиля или публикацию историй.

Заморозка аккаунта и возможность ее оспорить

Пользователи, которые столкнулись с ошибочной блокировкой, теперь могут обжаловать ее не покидая Telegram. В случае блокировки за нарушения аккаунт теперь не отключается сразу, а замораживается — при этом его владелец больше не может общаться с другими пользователями, но может оспорить блокировку, отправив заявку на рассмотрение модераторам мессенджера. Если отсутствие нарушений подтвердится, то аккаунт будет разморожен и ограничения будут сняты.

Также были добавлены еще пару нововведений: новые настройки подарков и новые жесты для быстрой пересылки публикаций из каналов в Избранное или недавние чаты.