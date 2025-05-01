QNAP представляет решение High Availability (Beta) для обеспечение бесперебойной работы критически важных операций

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, запустила бета-версию решения QNAP High Availability (HA). Используя двухсерверную архитектуру и технологию переключения при отказе, решение QNAP HA минимизирует риски простоя системы и обеспечивает бесперебойную работу критически важных служб. Это решение обеспечивает высоконадежное хранение данных и возможности непрерывной работы для предприятий в различных отраслях.

Современные предприятия в значительной степени зависят от критически важных служб, таких как файловые серверы, виртуальные хранилища и базы данных, где терпимость к простоям крайне низка. Любое неожиданное нарушение может привести к потере данных, перерывам в работе и репутационному ущербу. Решение QNAP HA предназначено не только для крупных предприятий, но и для малого и среднего бизнеса, а также для профессиональных пользователей с ограниченным бюджетом, предлагая простую в развертывании и экономичную архитектуру HA. Это позволяет ШТ-отделам эффективно развертывать и управлять средами HA, одновременно снижая риски простоя.

«Традиционные решения высокой доступности часто чрезмерно дороги и сложны в развертывании и управлении, что делает многие предприятия уязвимыми к неожиданным простоям и сбоям в обслуживании, — отмечает менеджер по продуктам QNAP Энди Ю. — Решение QNAP HA устраняет эти барьеры, позволяя использовать кластер из двух NAS-устройств QNAP, который обеспечивает бесперебойную работу основных бизнес-операций».

Основные преимущества решения QNAP High Availability:

Экономически эффективная реализация: предлагает очень гибкую модель развертывания с высокопроизводительными, экономичными системами хранения на основе ZFS для создания среды HA, что значительно снижает совокупную стоимость владения (TCO).

Универсальные IТ-приложения: подходит для широкого спектра IТ-сред, включая файловые серверы, хранилища виртуализации (iSCSI IP-SAN), хранилища расширения сервера на базе искусственного интеллекта и хранилища производства мультимедиа, обеспечивая надежную передачу и защиту данных.

Автоматическое переключение на резерв: в случае возникновения проблемы или сбоя на основном сервере (активном), резервный сервер (пассивный) автоматически берет на себя все службы в течение одной минуты (RTO < 60 секунд), предотвращая незапланированные простои.

Гарантированная согласованность данных: использует передовую технологию SnapSync от QNAP для поддержания синхронизации данных в реальном времени 1:1 между основным и резервным серверами, что значительно снижает риски потери данных.

Упрощенное управление кластером HA: приложение High Availability Manager предоставляет интуитивно понятный интерфейс для настройки, мониторинга и управления состоянием активных и пассивных серверов, обеспечивая оптимальное состояние системы.

Дополнительную информацию о решении QNAP High Availability и поддерживаемых моделях QNAP NAS вы можете получить по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/software/high-availability-manager.