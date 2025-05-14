Недорогой смартфон Vivo Y300 GT оснащен аккумулятором на 7620 мАч

Компания Vivo представила в Китае доступный смартфон Y300 GT с очень емкой батареей. По своим характеристикам аппарат во многом идентичен iQOO Z10 Turbo, который был представлен в конце апреля.

Vivo Y300 GT оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 144 Hz, ШИМ-частотой 4320 Hz и пиковой яркостью 5500 нит. Экран поддерживает 100% охват DCI-P3, технологию HDR10+ и технологию затемнения DC Dimming. Панель сертифицирована SGS, что подтверждает низкий уровень вредного для глаз синего света и отсутствие мерцания.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8400, объем оперативной памяти LPDDR5 может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 — 256 или 512 Gb. Отвод тепла обеспечивает система жидкостного охлаждения 7K Ice Dome VC. В AnTuTu смартфон выдает свыше 1,6 млн. баллов, чего предостаточно для всех современных игр.

В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.79, OIS) и 2 Мп сенсор глубины (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2,45). Емкость кремниево-углеродного аккумулятора составляет 7620 мАч (90 Вт, до 50% за 28 минуты). В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, двухдиапазонный GPS, порт USB 2.0 Type-С, NFC, ИК-пульт, стереодинамики и защита корпуса от влаги и пыли по стандарту IP65. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический). Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой OriginOS 5. Габариты и вес: 163,72 × 75,88 × 8,09 мм, 212 гр.

Vivo Y300 GT будет продаваться в Китае в двух цветовых исполнениях — золотом и черном. Цена версии 8/256 Gb составляет $277, а конфигурация 12/512 Gb — $346.