Представлены недорогие смартфоны iQOO Z10 Turbo и Turbo Pro

Компания iQOO представила в Китае смартфон Z10 Turbo Pro и его более доступную базовую версию Z10 Turbo. Обе модели имеют одинаковый дизайн, по техническим характеристикам отличий немного.

iQOO Z10 Turbo Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800×1260 пикселей, частотой обновления 144 Hz, ШИМ-частотой 4320 Hz и пиковой яркостью 4400 нит. Обеспечивается 100% охват DCI-P3. От повреждений дисплей защищает закаленное стекло Diamond Shield: по заверению производителя, оно держит удар при падении на стальную пластину с высоты до 1,2 метра.

За производительность отвечает 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 4, объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.1 — 256 или 512 Gb. Для охлаждения платформы предусмотрена испарительная камера площадью 7000 мм². Основная камера двойная, в нее входит датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/2″, f/1.79, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2). Камера поддерживает цифровой зум 10х и запись видео 4К. Селфи-камера разрешением 16 Мп расположена в отверстии по центру экрана.

Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт (от 0 до 100% за 33 минуты). В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, двухдиапазонный GPS, порт USB 2.0 Type-С, NFC, ИК-пульт, стереодинамики и защита корпуса по стандарту IP65. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический). Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой OriginOS 5. Габариты и вес: 163,72 х 75,88 х 8,09 мм, 206 гр.

Базовый iQOO Z10 Turbo отличается от Pro-версии моделью процессора, используется 4-нм MediaTek Dimensity 8400, вместо широкоугольного модуля в основной камере сенсор глубины на 2 Мп (f/2.4), емкость аккумулятора составляет 7620 мАч (90 Вт, до 60% за 34 минуты), а также поддерживается модуль Wi-Fi 6. Габариты те же, но вес смартфона немного больше – 212 гр.

Палитра расцветок для обеих моделей одинаковая и включает оранжевый, золотой, белый и черный варианты. Цены на iQOO Z10 Turbo Pro: 12/256 Gb — $278, 16/256 Gb — $305, 12/512 Gb — $332, 16/512 Gb — $360. Цены на iQOO Z10 Turbo: 12/256 Gb — $250, 16/256 Gb — $278, 12/512 Gb — $305, 16/512 Gb — $332.