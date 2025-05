7 мая компании IBM и Gulfstream Distribution провели в Баку «IBM Day»

7 мая в отеле Fairmont Baku, Flame Towers прошло мероприятие «IBM Day», организованное крупнейшим мировым производителем и поставщиком аппаратного и программного обеспечения IBM, а также одним из лидирующих Value Added IT-дистрибьюторов и официальным партнером ABRIS Distribution в Азербайджане компанией Gulfstream Distribution. Мероприятие, предназначенное для партнеров дистрибьютора в нашей стране, было посвящено обсуждению таких тем, как гибридные облака, искусственный интеллект и кибербезопасность. Представленные презентации подчеркнули, насколько важны партнерские связи для открытия новых возможностей и предоставления ощутимой ценности для бизнеса для процветания в эпоху искусственного интеллекта.

С приветствием к гостям мероприятия обратился коммерческий директор Gulfstream Distribution Зия Гасымов, который рассказал о деятельности дистрибьютрора и о предлагаемом портфеле решений на нашем рынке. Менеджер по развитию бизнеса IBM в Gulfstream Distribution Гаджибута Баратов напомнил, что компания стала официальным дистрибьютором IBM в Азербайджане в сентябре прошлого года, но за столь короткий срок совместной деятельности компаниям удалось реализовать ряд успешных проектов. Также с презентацией, рассказывающей о процессе внедрения микросервисной архитектуры от IBM в PASHA Bank, выступил управляющий директор по IT-операциям банка Айдын Сулейманов.

Глава бизнеса IBM в странах Центральной Азии и Азербайджана Кирилл Корнильев отметил заметный рост мультиоблачных и гибридных сред. Компании начинают рассматривать облако не просто как решение для хранения данных, но и как стратегический инструмент гибкости и масштабируемости. В то же время безопасность остается главной проблемой, поэтому компании часто оказываются на шаг позади возникающих угроз. 2025 год станет продолжением перехода к проактивным мерам безопасности. «Компании должны отдавать приоритет многоуровневой защите для защиты своих систем, особенно по мере того, как угрозы становятся все более изощренными. Также 2025 год обещает перевести обсуждения тем, связанных с искусственным интеллектом, в практическую область», — подчеркнул К.Корнильев.

Презентации продолжились выступлением архитектора решений IBM Константина Пунды. Представитель компании познакомил партнеров дистрибьютора с предложениями IBM в сферах использования гибридных облачных систем и искусственного интеллекта, которые включают платформу для запуска гибридных облачных решений Red Hat OpenShift и платформу watsonx.ai, призванную помочь в интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы заказчиков. Также К.Пунда рассказал о том, как IBM конвертировал свои программные решения в портфолио контейнеризированных продуктов под названием Cloud Pak. Сегодня IBM предлагает такие пакеты под названиями Cloud Pak for Data, Cloud Pak for Security, Cloud Pak Business Automation, Cloud Pak fir Watson AIOps, Cloud Pak for Integration и Cloud Pak for Network Automation. Также докладчик провел живую демонстрацию работы таких решений, как Instana, Turbonomic и Cloud Pak fir Watson AIOps.

Менеджер IBM по продажам решений в области данных и искусственного интеллекта в странах Центральной Азии и Кавказа Сергей Савицкий в своей презентации рассказал, как с помощью решения IBM Guardium обеспечивается контроль и защита данных в базах данных, файлах, облачных средах, хранилищах больших данных и контейнерах. «Платформа предлагает полный спектр возможностей как для структурированных, так и для неструктурированных данных, а также поддерживает гибридные многооблачные среды. Расширенные данные и аналитика на базе искусственного интеллекта интегрируются не только с решениями IBM, но и со сторонними продуктами в сфере безопасности, идентификации и аналитики», — подчеркнул С.Савицкий. Также выступавший познакомил партнеров с нюансами лицензирования этого продукта.

Решению IBM QRadar для управления информацией и событиями безопасности (SIEM) было посвящено выступление старшего менеджера по продажам IBM Automation в регионе Центральной Азии и Кавказа Алексея Прасолова. Это важный инструмент, который в режиме реального времени предлагает мониторинг и анализ событий, связанных с безопасностью, а также отслеживание и регистрацию данных безопасности для целей соответствия или аудита. «Qradar играет важную роль в выявлении инцидентов безопасности и помогает IТ-командам и группам безопасности эффективно реагировать на угрозы», — подчеркнул А.Прасолов.

Официальная часть конференции продолжилась выступлением специалиста по цифровым продажам IBM Power Зии Байрамова, чей доклад был посвящен знакомству с возможностями технологий Power и Z, а также новейшими серверными решениями на их базе. Выступавший подчеркнул, что технологии IBM позволяют сразу после установки серверного оборудования приступать к работе с задачами искусственного интеллекта, экономя на лицензировании и получая доступ к огромной экспертизе IBM в этой области. В то же время, оборудование IBM поддерживает работу более с чем 15 000 Open Source проектов. Также З.Байрамов познакомил партнеров дистрибьютора с новейшими решениями IBM в области хранения данных и тем, как инструменты компании обеспечивают безопасность данных заказчиков от атак программ-вымогателей.

Завершилась конференция презентацией директора по продажам услуг IBM Expert Labs по Восточной Европе и Средней Азии Андрея Сафронова, который познакомил гостей «IBM Day» с возможностями команды Expert Labs. Эта структура IBM представляет такие направления, как бизнес-консалтинг и управление инфраструктурой клиентов, которые компания усиленно развивает в странах региона. «IBM Expert Labs — это уникальная квалифицированная команда, которая может предоставить заказчикам любые услуги по продуктам компании IBM и Open Source решениям. В состав нашей международной команды, работающей в регионе моей ответственности, в который также входят Азербайджан и страны Центральной Азии, входят русскоговорящие эксперты, обладающие пониманием процессов, идущих в наших странах», — отметил А.Сафронов.

По окончании официальной части участники «IBM Day» продолжили общение со специалистами IBM и представителями дистрибьютора в неформальной обстановке.