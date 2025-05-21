MSI представил премиум-ноутбуки с уникальным дизайном

Компания MSI на выставке Computex 2025 представила ряд новинок, среди которых выделяются дизайнерский Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, а также модели Stealth A16 AI+ и Prestige 16 AI+, созданные в сотрудничестве с командой Mercedes-AMG Motorsport. Все устройства получили мощную начинку.

MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition

Лимитированный ноутбук имеет уникальный дизайн крышки, которая демонстрирует картину японского художника Кацусики Хокусая под названием «Большая волна в Канагаве». Модель оборудована OLED-экраном диагональю 13.3 дюйма с разрешением 2880×1800 пикселей при соотношении сторон 16:10. Дисплей отображает 100% цветовой гаммы DCI-P3, заявлена сертификация VESA DisplayHDR True Black 500. Ноутбук построен на базе топового процессора Intel Core Ultra 9 288V с графикой Intel Arc 140V, оснащен до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x-8533 и накопителем NVMe M.2 PCIe Gen4. Емкость аккумулятора составляет 75 Втч. Имеются порт HDMI 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) и два Thunderbolt 4 (DisplayPort/ Power Delivery 3.0). Есть ридер для карт-памяти стандарта microSD. Габариты составляют 299x210x16.9 мм, а вес — 990 гр.

MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport

Ноутбук ориентирован на геймеров и тех, кому важна производительность. Он получил 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+ (2560×1600, 16:10), частотой 240 Hz, поддержкой HDR True Black 600 и 100% DCI-P3. Устройство предлагает процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, графику Nvidia RTX 5070 Laptop (8GB) и до 96 Gb DDR5.

MSI Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport

Ноутбук выполнен в более строгом дизайне. Он оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением UHD+ (3840×2400, 16:10) и поддержкой HDR. Заявлены 100% DCI-P3 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 600. Устройство поддерживает комплектацию вплоть до чипа Intel Core Ultra 9 288V, графику Intel Arc 140V и до 32 Gb LPDDR5x-8533.

Оба ноутбука отличаются уникальным дизайном с эксклюзивным совместным логотипом и узорами AMG. В комплекте идут премиальные совместные аксессуары: чехлом для ноутбука, мышью и ковриком для мыши.

Кроме того, MSI обновил флагманские ноутбуки линеек Crosshair, Cyborg и Raider видеокартами серии Nvidia RTX 50. Компания также представила новые концепции дизайна для тонких бизнес-ноутбуков толщиной 13,9 мм с OLED-экранами и процессорами Intel Panther Lake. Модели следующего поколения отличаются более плавным и минималистичным стилем. Ноутбуки будут доступны как в формате 2-в-1, так и в стандартной классической форме.