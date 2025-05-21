iQOO выпустил недорогие smart-часы Watch 5 и TWS-наушники Air 3

Компания iQOO представила в Китае smart-часы Watch 5 и TWS-наушники Air 3. Оба устройства относятся к начальному ценовому уровню, но несмотря на это они получили неплохие характеристики.

Часы iQOO Watch 5 оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Сбоку на корпусе имеется поворотный регулятор и классическая аппаратная кнопка. Устройство умеет отслеживать типичные показатели состояния пользователя: частоту пульса, количество кислорода в крови и прогресс спортивных тренировок. Набор интерфейсов включает модули eSIM, GPS, NFC и Bluetooth 5.4. Аккумулятор емкостью 505 мАч обеспечивает 22 дня работы при умеренном использовании и 14 дней при подключении eSIM. Работают часы под управлением фирменной прошивки BlueOS 2.5.

Базовая версия iQOO Watch 5 в Китае стоит $110, версия с eSIM — $138.

Наушники iQOO TWS Air 3 оборудованы 12-мм драйверами и поддерживают функцию пространственного аудио. Для подключения к источнику сигнала используется модуль Bluetooth 6.0 с возможностью одновременного сопряжения с несколькими устройствами и низкой задержкой. Автономность с учетом зарядки от кейса составляет до 45 часов. Есть защита по стандарту IP54.

Цена iQOO TWS Air 3 в Китае составляет $14.