Представлена бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT

В рамках выставки Computex 2025 компания AMD представила бюджетную видеокарту Radeon RX 9060 XT. В ее основе лежит графический процессор Navi 44 на архитектуре RDNA 4 с 32 исполнительными блоками и 2048 потоковыми процессорами, 32 ускорителями трассировки лучей и 64 ИИ-ускорителями. Максимальная тактовая частота GPU в стоке составляет 3,13 GHz. AMD заявляет, что новинка обеспечит пиковую ИИ-производительность 821 TOPS в операциях INT4, а также она поддерживает формат данных FP8.

Radeon RX 9060 XT будет доступна в двух версиях: 8 Gb (TDP 150 Вт) и 16 Gb (TDP 182 Вт) видеопамяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт, 128-битной шиной и пропускной способностью 320 Гбайт/с. Для подключения используется восемь линий интерфейса PCIe 5.0 x16. Порты — DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b. Есть поддержка AMD FSR 4.

На презентации AMD сравнила RX 9060 XT с RTX 5060 Ti и заявила, что новая карта в среднем на 6% быстрее в тестах 40 игр на ультра-настройках при разрешении 1440p. Однако для сравнения использовалась только версия на 16 Gb. Тестирование проводилось, например, в Cyberpunk 2077, Starfield, Marvel’s Spider-Man 2 и Call of Duty: Black Ops 6.

Radeon RX 9060 XT не будет доступна в эталонном исполнении, ее реализацией будут заниматься партнеры AMD. Версия с 8 Gb стоит $299, версия с 16 Gb — $349. Продажи начнутся 5 июня.