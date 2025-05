Motorola Edge (2025) получил кнопку быстрого доступа к ИИ-функциям

Компания Motorola представила новый смартфон линейки Edge. Модель 2025 года получила специальную кнопку AI Key для быстрого доступа к ИИ-функциям, также новый процессор MediaTek Dimensity и хорошую камеру.

Motorola Edge 2025 оснащен pOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2710×1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью до 4500 нит и поддержкой HDR10+. ШИМ-регулировка яркости составляет 720 Hz. Применяется технология затемнения DC Dimming. Защищает экран закаленное стекло Gorilla Glass 7i.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400, в сочетании с 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS 2.2 на 256 Gb. В тройную основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (Sony Lytia LYT-700C, f/1.8, 1/1.56″, ЭФР 24 мм, OIS), сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (f/2.0, ЭФР 12 мм, макро 2,5 см, угол обзора 122°) и телеобъектив на 10 Мп (f/2.0, 1/3.94″, ЭФР 73 мм, 3x оптический зум, OIS). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/1.9, автофокус).

Питание смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной зарядки на 15 Вт. Кнопка AI Key на боковой грани обеспечивает быстрый доступ к расширенным функциям Moto AI», например, Next Move распознает изображение на экране, Playlist Studio создает пользовательский плейлист на основе изображенного на экране перечня треков, Image Studio для генерации изображений, Catch Me Up для сбора информации о пропущенных уведомлениях и ряд других.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем (оптический). Смартфон защищен по стандарту MIL-STD-810H и имеет защиту от влаги и пыли IP68/IP69. Габариты: 161,19 × 73,06 × 7,99 мм, вес – 181 гр. В качестве ОС используется Android 15.

Цена Motorola Edge (2025) составляет $549,99, продажи начнутся 5 июня.