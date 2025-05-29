ИИ-стартап Builder.ai, выдававший индийских программистов за AI Natasha, объявил о банкротстве

ИИ-стартап Builder.ai, который предлагал инновационный подход к написанию кода при помощи искусственного интеллекта Natasha AI, объявил о своем банкротстве. Свою деятельность стартап вел в Великобритании, США, ОАЭ, Сингапуре и Индии.

Еще в 2019 году журналисты The Wall Street Journal провели расследование, которое установило в основном фиктивность использования ИИ для написания программ. Вместо искусственного интеллекта за созданием приложений стояли сотни сотрудников из Индии, вручную обрабатывавших запросы клиентов, а финальные продукты часто были неработоспособными из-за многочисленных ошибок.

Несмотря на это, Builder.ai, основанный в 2016 году двумя индийскими предпринимателями, привлек около $480 млн. инвестиций от Microsoft, Суверенного инвестиционного фонда Катара, SoftBank, и Insight Partners. В 2018 году стоимость стартапа достигла $1,5 млрд. Известно, что в 2023 году компания Microsoft собирался внедрить инструменты стартапа в свои продукты, включая облачные сервисы.

Кроме того, на протяжении последних четырех лет стартап пытался удержаться на плаву, используя API сторонних сервисов, но это не спасло его от банкротства. В мае этого года крупный кредитор Viola Credit наложил арест на $37 млн. на счетах компании, оставив только $5 млн. на ограниченных счетах, что фактически парализовало операции Builder.ai в пяти странах. После этого компания уволила большинство сотрудников и запросила защиту от банкротства, чтобы попытаться сохранить хотя бы часть бизнеса в той или иной стране.