Huawei MateBook Pro — первый ноутбук компании на HarmonyOS

Кроме ноутбука со складным дисплеем MateBook Fold Ultimate Design, компания Huawei представила в Китае MateBook Pro. Это первый ноутбук на базе операционной системы HarmonyOS. Модель выполнена в ультратонком и легком металлическом корпусе. Габариты составляют 310×222×13,5 мм, а вес всего 970 гр.

В Huawei MateBook Pro установлен 14,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120х2080 пикселей, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1000 нит. Дисплей занимает 93% площади лицевой панели, используется покрытие Cloud Clear Soft Light, которое уменьшает блики.

Модель процессора не указывается. За охлаждение отвечают два вентилятора и большая испарительная камера. Используется технология, которая улучшает рассеивание тепла — при интенсивном использовании она позволяет автоматически снизить температуру на 10 градусов. Ноутбук может предложить 24 или 32 Gb оперативной памяти и накопитель NVMe PCIe SSD емкостью от 512 Gb до 2 Tb.

Емкость аккумулятора составляет 70 Вт·ч, он рассчитан на 10,2 часа автономной работы в режиме обычного использования. Для зарядки используется адаптер SuperCharge 140 Вт, также есть обратная зарядка 66 Вт. В Huawei MateBook Pro используется технология Nearlink для подключения различных устройств. Она обеспечивает пониженное потребление энергии, меньшую задержку и повышенную скорость передачи данных.

Есть три порта USB Type-C 3.2 Gen1, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, шесть динамиков и специальная клавиша для запуска ИИ-ассистента. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. На правой стороне корпуса имеется физический переключатель приватности, который деактивирует микрофоны и веб-камеру. Ноутбук работает на базе HarmonyOS 5.0.

Цена Huawei MateBook Pro за версию 24/512 Gb составляет ~ $1110, 32 Gb/1 Tb — ~$1249, 32 Gb/2 Tb — ~ $1525. Доступная цветовая палитра корпуса: черная, голубая и серебристая. Предзаказ в Китае уже открыт, продажи стартуют с 6 июня.