Представлены недорогие планшеты Acer Iconia Tab

Компания Acer привезла на выставку Computex 2025 два новых недорогих планшета — Iconia Tab V12 (V12-11M) и Tab V11 (V11-21M/V11-22M). Обе модели выполнены в корпусе из алюминиевого сплава толщиной 7,9 мм. Устройства отличаются между собой только диагональю экрана: 11,97 дюйма у Tab V12 и 10,92 дюйма у Tab V11. В обеих версиях используется IPS-матрицы формата 16:10 с разрешением 2K и частотой обновления 90 Hz.

Acer Iconia Tab построены на базе процессора MediaTek Helio G99, предусмотрено до 8 Gb оперативной памяти DDR4 и встроенного хранилища eMMC до 256 Gb. Есть поддержка карт памяти microSD объемом до 1 Tb. Аккумулятор емкостью 8000 мАч поддерживает быструю зарядку через USB Type-C. Производитель обещает до 10 часов автономной работы. Есть основная камера на 8 Мп с автофокусом и вспышкой, фронтальная на 5 Мп и стереодинамиками. Из беспроводных интерфейсов заявлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, у младшей модели будет вариант с модемом 4G LTE. Вес Tab V12 составляет 595 гр, а Tab V11 – 500 гр. В комплект поставки входит магнитный чехол-подставка. Планшеты работают под управлением Android 15.

Acer Iconia Tab V12 выйдет в Европе в июле по цене от €289, а Iconia Tab V11 — в августе от €229.