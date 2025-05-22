Google представил платформу Flow для создания видео с помощью ИИ

На конференции разработчиков I/O 2025 компания Google представила Flow — новое приложение для создания видео с помощью ИИ. Инструмент призван помочь режиссерам и другим авторам видеоконтента упростить процесс создания готового материала.

Flow предлагает инструменты для монтажа, позволяя соединять короткие клипы в полноценные видео. Пользователи могут задавать стиль, добавлять эффекты или редактировать сцены с помощью простых команд.

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Платформа использует возможности сразу трех ИИ-моделей Google: Veo (генератор видео), Imagen (генератор изображений) и Gemini (текст и подсказки). Пока что Flow может генерировать 8-секундные клипы по текстовым описаниям или изображениям. Все созданные материалы при этом помечаются водяными знаками SynthID. Google заявил, что будет поддерживать платформу и стараться расширить ее, вплоть до массового кинопроизводства.

Для начинающих авторов Google предлагает Flow TV — ленту примеров, в которой можно посмотреть ролики, сгенерированные другими авторами, со встроенными подсказками от ИИ.

Первыми опробовать Google Flow смогут пользователи тарифных планов Google AI Pro и AI Ultra в США.