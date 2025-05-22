Lenovo Group: Финансовые результаты за 4 квартал и весь год 2024/25

Lenovo Group Limited вместе со своими дочерними компаниями («Группа») сегодня объявила результаты за 4 квартал и весь 2024/25 финансовый год, сообщив о значительном росте общей выручки и прибыли группы. За год выручка выросла на 21% и составила 69,1 млрд долларов США, что стало вторым по величине показателем годового дохода за всю историю Группы. Чистая прибыль (рассчитанная не по стандартам HKFRS)] выросла на 36% в годовом исчислении до 1,4 млрд долларов США. Доходы компании от бизнеса, не связанного с ПК, увеличились на пять базисных пунктов по сравнению с прошлым годом и составили 47%. Все бизнес-группы достигли своих стратегических целей и финансовых целей, а рост выручки во всех регионах продаж достиг двузначных цифр в годовом исчислении, что отражает силу диверсифицированного бизнеса Группы и устойчивое глобальное присутствие.

Представленные финансовые результаты обусловлены четкой стратегией и комплексными интегрированными глобальными операциями (проектирование, прогнозирование спроса, закупки, производство, маркетинг, продажи и услуги), производственной моделью ODM+ и моделью глобальных ресурсов и локальной логистики. За последние 20 лет работы в глобальном бизнесе Lenovo создала производственную сеть, которая включает более 30 площадок (как собственных, так и на аутсорсе) по всему миру. Сочетание этих факторов дает Группе максимальную гибкость и устойчивость, чтобы ориентироваться в условиях неопределенности и быть более адаптивной к рыночным условиям.

Lenovo продолжает уделять приоритетное внимание инвестициям в инновации: за прошедший год расходы компании на R&D составили 2,3 млрд долларов США, что выше годового показателя за предыдущий отчетный период. Основным фокусом развития в области исследований и разработок стали: ПК с ИИ (категория Windows AI PC, где Lenovo занимает первое место в мире); запуск складного смартфона с moto AI; серверов ИИ; создание решений и новых возможностей обслуживания с помощью Lenovo Hybrid AI Advantage, а также персональные и корпоративные агентов ИИ.

Lenovo по-прежнему уверена, что в будущем ее фокус на инновации и гибридный искусственный интеллект вместе с глобально сбалансированным бизнесом и гибкой, устойчивой цепочкой поставок не только сохранит, но и повысит конкурентоспособность компании на рынке.

Совет директоров Lenovo объявил окончательные дивиденды в размере 3,9 центов США или 30,5 гонконгских центов на акцию за финансовый год, закончившийся 31 марта 2025 года.

Результаты деятельности Группы за 4 квартал 24/25 финансового года: Выручка и чистая прибыль увеличились более чем на 20%, двузначный рост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всем бизнесам.

Выручка Группы выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 млрд долларов США, при этом, все направления бизнеса продемонстрировали двузначный рост выручки в годовом исчислении.

Чистая прибыль [1] выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 278 млн долларов США.

выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 278 млн долларов США. Intelligent Devices Group еще больше укрепила свое лидерство на рынке ПК и увеличила отрыв от ближайшего конкурента. Динамика роста доходов от продажи смартфонов превысили рыночные показатели на 12 пунктов, и компания заняла четвертое место в мировом рейтинге в деньгах на всех рынках за пределами Китая.

Infrastructure Solutions Group продемонстрировала прибыльность 2-й квартал подряд, при этом рост выручки составил более 60% в годовом исчислении.

Solutions & Services Group продемонстрировала рост выручки на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и рекордную операционную маржу в 22,7%.

Intelligent Devices Group (IDG): укрепление лидерства на рынке, победа в области персонального искусственного интеллекта

Результаты за 24/25 финансовый год:

Общий доход Группы Интеллектуальных устройств (IDG) вырос на 13% в годовом исчислении до 50,5 млрд долларов США. Бизнес продолжил демонстрировать операционную маржу в исторически высоком диапазоне — более 7%.

ПК расширили свое лидерство на рынке, увеличив разрыв от ближайшего конкурента до 3,6% и сохранили лидирующую в отрасли прибыльность. ПК с ИИ превысили целевой показатель объема за год.

Выручка от смартфонов достигла самого высокого уровня с момента приобретения Motorola Mobility, показав гиперрост на 27% в годовом исчислении. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе EMEA наблюдался устойчивый рост рыночной доли, дополняющий традиционные оплоты лидерства Латинской и Северной Америки.

В течение 24/25 финансового года продуктовый портфель пополнился инновационными форм-факторами: ThinkBook Plus Gen 6 с раздвигающимся дисплеем, портативной игровой консолью Legion Go S, а также ультра премиальными ThinkPad и Yoga Aura Edition. Motorola расширила свое лидерство в области складных устройств c razr, которая теперь дополнена возможностями moto AI.

Планшетный бизнес достиг двузначного роста объема продаж в годовом исчислении.

Lenovo IDG продолжит создавать экосистему приложений на основе ИИ для обеспечения бесперебойного взаимодействия между устройствами и операционными системами, а также дальнейшего развития агентов ИИ.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Гиперрост, прибыльность во 2-м полугодии, гибридная инфраструктура, как основной драйвер

Результаты за 24/25 финансовый год:

Подразделение инфраструктурных решений Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) продемонстрировало гиперрост. Его выручка выросла на 63% в годовом исчислении до рекордных 14,5 млрд долларов США. Операционная маржа значительно улучшилась, благодаря чему ISG показало устойчивую безубыточность во второй половине финансового года.

В направлении облачных решений (Cloud Services Provider business) наблюдался стабильный рост в течение года с самодостаточной прибыльностью.

Выручка Enterprise и SMB бизнеса увеличилась на 20% в годовом исчислении до рекордно высокого уровня.

Бизнес серверов ИИ показал гиперрост благодаря постоянному спросу на инфраструктуру ИИ, при этом решения жидкостного охлаждения Lenovo Neptune™ являются драйвером этого роста.

В будущем ISG продолжит фокусироваться на облачных решениях и на решениях для E/SMB, упростит портфель продуктов, что откроет возможности выхода на новые рынки и повысит операционную устойчивость для обеспечения стабильного роста во всех регионах и укрепления прибыльности.

Solutions and Services Group (SSG): Высокорентабельный и быстрорастущий драйвер трансформации, раскрывающий преимущества гибридного ИИ

Результаты за 24/25 финансовый год:

Подразделение сервисных услуг и решений еще больше укрепило свою роль в качестве основного драйвера трансформации всей Группы. Выручка SSG выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,5 млрд долларов США, а операционная маржа составила 21,1%.

Бизнес услуг поддержки клиентов продолжил рост, повышая удобство использования и владения оборудованием Lenovo.

Динамика роста доходов в направлении aaS оказалась еще быстрее, и в настоящее время на них приходится почти 60% выручки SSG, особенно в части предложений искусственного интеллекта.

В будущем SSG продолжит наращивать возможности в рамках Lenovo Hybrid AI Advantage, а также расширять свой портфель корпоративных решений.

Ключевые показатели ESG

В 24/25 финансовом году Lenovo добилась прогресса в выполнении своих обязательств в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. Компания продолжает двигаться к обозначенным ею целям по сокращению выбросов к 2030 году в рамках Science Based Targets. В прошлом году Lenovo получила золотую награду в категории «Самые устойчивые компании/организации» на конкурсе Best Corporate Governance and ESG Awards, организованном HKICPA, а также платиновую медаль от EcoVadis, что позволило Lenovo войти в 1% компаний во всем мире c лучшими ESG программами по мнению EcoVadis. Lenovo, также, получила AAA рейтинг MSCI ESG Assessment Ratings и включение в A-список от CDP за лидерство в области изменения климата (A) и воды (A-). В 2024 году Lenovo в четвертый раз была удостоена звания «Лучшее рабочее место для людей с ограниченными возможностями» в США, а затем на рынках Бразилии и Великобритании. В рамках стремления Lenovo обеспечить интеллектуальный ИИ для всех компания приняла руководящие принципы, которые способствуют ответственной, этичной и безопасной разработке; развертыванию и использованию ИИ. Lenovo ратифицировала Пакт Европейской комиссии по искусственному интеллекту. Более подробная информация о прогрессе компании в направлении ESG будет опубликована в ее ежегодном отчете ESG, запланированном к публикации в конце июня.