Epic Games Store отдает бесплатно Super Space Club — аркадный космо-шутер в стиле Lo-Fi

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Super Space Club. Раздача игры завершится 8 мая в 19:00 по бакинскому времени.

Super Space Club — это расслабляющий аркадный космо-шутер в стиле Lo-Fi. По сюжету игры пять эксцентричных героев спасают галактику от бесконечных атак вражеских звездолетов. Над Super Space Club трудился геймдизайнер под ником GrahamOfLegend. Саундтрек в стиле lo-fi написал композитор Fat Bard, в том числе занимавшийся музыкой к Smite, Brawhalla и Immortals of Avenum.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут стратегия Touch Type Tale и Deadtime Defenders — ролевой лутер-шутер с элементами сайд-скроллера.