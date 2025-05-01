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2 мая, 2025
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Epic Games Store отдает бесплатно Super Space Club — аркадный космо-шутер в стиле Lo-Fi

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Super Space Club. Раздача игры завершится 8 мая в 19:00 по бакинскому времени.

Super Space Club — это расслабляющий аркадный космо-шутер в стиле Lo-Fi. По сюжету игры пять эксцентричных героев спасают галактику от бесконечных атак вражеских звездолетов. Над Super Space Club трудился геймдизайнер под ником GrahamOfLegend. Саундтрек в стиле lo-fi написал композитор Fat Bard, в том числе занимавшийся музыкой к Smite, Brawhalla и Immortals of Avenum.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут стратегия Touch Type Tale и Deadtime Defenders — ролевой лутер-шутер с элементами сайд-скроллера.

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