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2 мая, 2025
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MSI представил ультратонкий безвентиляторный ПК MS-C926 для устройств Интернета вещей

MSI MS-C926

Компания MSI представила компактный компьютер MS-C926 с безвентиляторной конструкцией толщиной всего 19 мм. Он предназначен для устройств Интернета вещей, таких как терминалы самообслуживания, цифровые вывески, промышленные панели управления и других.

MS-C926 может быть оснащен процессорами Intel Alder Lake-N или Twin Lake с тактовой частотой до 3,9 GHz и поддерживает одновременное подключение трех 4K-дисплеев через DisplayPort и HDMI 2.0.

Набор интерфейсов включает RS-232/422/485, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 и аудиовыход, что позволяет подключать различные периферийные устройства, например, сканеры штрих-кодов, принтеры чеков, динамики и POS-терминалы. Доступны слот M.2 B-key с поддержкой 5G/LTE и слот M.2 E-key для Wi-Fi 7. Модуль TPM 2.0 обеспечивает защиту данных.

Конструкция предусматривает простой доступ к ключевым компонентам и возможность VESA-крепления. Устройство рассчитано на круглосуточную работу при температурах до 50°C и соответствует международным стандартам сертификации.

Цена MSI MS-C926 пока не объявлена.

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