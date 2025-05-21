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21 мая, 2025
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Google добавил ИИ-помощника Gemini в Chrome

Gemini Chrome

На конференции Google I/O компания объявила об интеграции своего ИИ-помощника Gemini в браузер Chrome.

Распространение обновления начнется уже на этой неделе. В первую очередь его получат пользователи Chrome на Windows и macOS старше 18 лет из США, у которых есть подписка Google AI Pro или Google AI Ultra. Также ИИ-бот станет доступен пользователям бета-версий Chrome на каналах Dev и Canary.

На начальном этапе ИИ-помощник сможет «уточнять сложную информацию на любой просматриваемой пользователем веб-странице или обобщать ее». Пока функция будет работать параллельно с двумя вкладками, но Google планирует расширить лимит.В будущем компания обещает добавить интеграцию с ИИ-агентами, большее число вкладок и новые сценарии использования.

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