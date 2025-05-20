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20 мая, 2025
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Asus представил игровой монитор ROG Strix Ace XG248QSG с частотой обновления 610 Hz

Asus ROG Strix

На выставке Computex 2025 компания Asus представила новый игровой монитор ROG Strix Ace XG248QSG, ключевой особенностью которого стала поддержка высокой частоты обновления экрана 610 Hz. Кроме того, доступны режимы 480 и 240 Hz. По словам производителя, монитор предназначен для профессиональных геймеров и киберспортсменов, для которых скорость и быстрый отклик важнее качества изображения.

Asus ROG Strix

Asus ROG Strix Ace XG248QSG получил 24,1-дюймовую панель Super TN с разрешением Full HD и временем отклика 0,1 мс, благодаря фирменной технологии GameFast от Asus. Это больше, чем у OLED-дисплеев, но гораздо меньше, чем у IPS. Обеспечивается охват 90% цветового пространства DCI-P3. В мониторе используется технология Extreme Low Motion Blur 2 (ELMB 2) от Asus, которая, по утверждению компании, уменьшает размытость изображения при сохранении яркости на 65% выше, чем у аналогичных решений других брендов.

Заявлены различные геймерские функции, например, экранный прицел, высветление темных зон, счетчик FPS, таймер, секундомер и другие полезные инструменты. Имеется поддержка технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Из разъемов: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и 3,5 мм аудиоразъем. ROG Strix Ace XG248QSG поставляется с новой подставкой Ergo Stand. Утверждается, что она на 30% меньше, чем подставки, которыми комплектуются мониторы XGS. О цене и доступности новой модели пока ничего не известно.

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