Microsoft анонсировал создание «открытой агентской сети» для бизнеса и разработчиков

На конференции Microsoft Build 2025 компания сообщила о масштабной стратегии по созданию так называемой «открытой агентской сети», представив десятки инструментов и платформ ИИ, призванных помочь разработчикам создавать автономные системы, способные принимать решения и выполнять задачи с ограниченным вмешательством человека. Microsoft представил более 50 новых инструментов и платформ ИИ, интегрированных в GitHub, Azure, Windows и Microsoft 365, что ускорит переход к эпохе «самостоятельного» искусственного интеллекта.

В отличие от современных ИИ-ассистентов, новые агенты способны самостоятельно инициировать задачи, координировать работу с другими системами и выполнять сложные рабочие процессы. Например, GitHub Copilot теперь не только предлагает фрагменты кода, но и проводит рефакторинг, улучшает тестовое покрытие и исправляет ошибки, взаимодействуя с другими агентами в жизненном цикле ПО. ИИ-агент доступен для пользователей Copilot Enterprise и Pro Plus, поддерживает корпоративные стандарты и контекст проектов. Microsoft также открыл исходный код Copilot Chat в Visual Studio Code.

Ключевым элементом стратегии стала технология структурированного RAG (Retrieval-Augmented Generation), которая повышает точность извлечения данных для ИИ. Как пояснил технический директор компании Кевин Скотт, это решает проблему памяти — агенты теперь эффективнее анализируют контекст и предпочтения пользователя.

На Microsoft Build 2025 была представлена Windows AI Foundry — новая платформа для разработчиков, упрощающая обучение, настройку и запуск ИИ-моделей, включая открытые LLM, локально или в облаке. Решение снижает затраты, экономит трафик и повышает конфиденциальность, обрабатывая данные без облачных серверов. Вопросы безопасности решает Microsoft Entra Agent ID, который предотвращает несанкционированное создание агентов и управляет их доступом. Windows AI Foundry уже доступна на Windows и Mac.

Для бизнеса компания обновила Azure AI Foundry, сделав акцент на многоагентных системах. Платформа разбивает сложные задачи на подзадачи, которые решают специализированные агенты, что повышает надежность и упрощает разработку. Сервис Azure AI Foundry Agent Service, доступный всем пользователям, поддерживает протоколы Agent2Agent (A2A) и Model Context Protocol (MCP), обеспечивая совместимость между разными системами.