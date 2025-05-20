Asus обновил несколько линеек игровых ноутбуков чипами GeForce RTX 50-й серии

Компания Asus на выставке Computex 2025 представила обновленные модели игровых ноутбуков серий ROG Strix, ROG Zephyrus и TUF Gaming. Все модели 2025 модельного года получили графические чипы NVIDIA GeForce RTX 50-й серии с поддержкой DLSS 4 и аппаратной генерации кадров, а в качестве процессоров предложены Intel Core Ultra и AMD Ryzen Zen 5 с интегрированными нейроблоками для локального выполнения ИИ-задач.

Asus ROG Strix G16 и G18. Ноутбуки отличаются высокой производительностью. Они оснащены экранами диагональю 16 и 18 дюймов соответственно, с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 3 мс. Вместо матрицы Mini LED используются IPS-панели ROG Nebula. В ноутбуках используется процессор Intel Core Ultra 9 275HX или AMD Ryzen 9 9955HX, и видеокарты RTX 50-й серии вплоть до RTX 5090. Предусмотрено 16 или 32 Gb оперативной памяти DDR5 и SSD до 2 Tb. За охлаждение отвечают три вентилятора и радиатор с жидкометаллическим термоинтерфейсом. В набор портов входят HDMI 2.1, Ethernet, несколько USB-A, USB-C и Thunderbolt 4 (в зависимости от конфигурации) и аудиоразъем 3,5 мм.

Цены: Asus ROG Strix G16 — от $1499,99, Strix G18 — от $1699,99.

Asus ROG Zephyrus G14. Компактный ноутбук выполнен в алюминиевом корпусе толщиной 16 мм, вес составляет 1,5 кг. Экран — 14-дюймовый OLED с разрешением 2880х1800 пикселей, частотой 120 Hz и сертификатом VESA DisplayHDR 600. Ноутбук получил процессор AMD Ryzen AI 9 270 с NPU до 50 TOPS, видеокарту RTX 5060 (95 Вт), 16 Gb распаянной памяти LPDDR5X-7500 и SSD PCIe 4.0 на 1 Tb. Из интерфейсов есть два USB-A, один USB-C, USB4, HDMI 2.1 и аудиоразъем.

Цена на Asus ROG Zephyrus G14 — от $1699,99.

Asus TUF Gaming. A14, самая компактная модель, получила 14-дюймовый экран, процессор Ryzen AI 7 350 и графику RTX 5060 (100 Вт). Толщина ноутбука составляет 17 мм, вес — 1,46 кг. Модели F16 и A16 получили соответственно Core Ultra 9 275HX и Ryzen 9 270, и графику RTX 5070 и RTX 5060. В обоих ноутбуках установлен 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой 165 Hz. Новая модель A18 комплектуется Ryzen 7 260 и RTX 5060 (до 140 Вт), а также дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, частотой 240 Hz и соотношением сторон 16:10.

Цены: Asus TUF Gaming A14 и A16 — от $1699,99, TUF A18 и F16 — от $1599,99.

Все модели уже поступили в продажу.