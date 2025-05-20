MSI представил первые в мире 2K QD-OLED игровые мониторы с частотой 500 Hz

На Computex 2025 компания MSI представила первые в мире игровые QD-OLED-мониторы с кадровой частотой 500 Hz и поддержкой искусственного интеллекта. Модели MSI MPG 271QR X50 и MAG 272QP X50 получили одинаковые 27-дюймовые экраны третьего поколения от Samsung Display. Это 10-битные панели QD-OLED, совмещающие в себе технологию квантовых точек и органические светодиоды. Разрешение составляет 2560 х 1440 пикселей, время отклика – всего 0,03 мс (GtG). Мониторы имеют сертификаты VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500 для яркой цветопередачи и высокой контрастности. Пиковая яркость составляет 1000 нит.

Особенностью модели MPG 271QR X50 являются функции, основанные на искусственном интеллекте. Датчик AI Care Sensor, который объединяет ИС на базе NPU с постоянно включенным CMOS-сенсором, каждые 0,2 секунды сканирует пространство перед экраном для определения присутствия пользователя. Если его нет, то экран автоматически выключится. Система не только отслеживает присутствие, но и динамически корректирует настройки монитора для повышения энергоэффективности. Кроме того, используется технология OLED Care, которая направлена на защиту экранов мониторов от выгорания.

Из интерфейсов есть два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, разъем Type-C с мощностью 15 Вт и 3,5-мм аудиовыход. Подставка регулируется по высоте, наклону и повороту.

MAG 272QP X50 не имеет функций, основанных на искусственном интеллекте, которые присутствуют в MPG 271QR X50. Остальные характеристики те же. На обе модели распространяется трехлетняя гарантия на выгорание дисплея.

Цены на мониторы MSI пока не объявлены.