Bakcell организовал тренинг по искусственному интеллекту

Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell организовала очередной тренинг для представителей СМИ под названием “Применение искусственного интеллекта в рабочей среде”. В рамках Всемирного дня электросвязи и информационного общества в мероприятии приняли участие более 50 представителей СМИ.

Основной целью тренинга было ознакомление журналистов с последними трендами в области искусственного интеллекта (ИИ), а также предоставление практических рекомендаций по применению инноваций и новейших разработок в медиасреде стремительно развивающегося мира. В рамках сессии была представлена подробная информация о роли ИИ в телекоммуникационной отрасли, а также обзор продуктов и услуг Bakcell, основанных на технологиях ИИ. В ходе тренинга участники получили всесторонние знания, касающиеся использования ИИ в сфере коммуникаций.

Эта инициатива является очередным примером последовательных и целенаправленных усилий Bakcell в рамках её стратегии в области инноваций и ИИ, направленных на преобразование цифровых решений в пользу общества.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.