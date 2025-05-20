spot_img
20 мая, 2025
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовBakcell организовал тренинг по искусственному интеллекту

Bakcell организовал тренинг по искусственному интеллекту

Bakcell

Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell организовала очередной тренинг для представителей СМИ под названием “Применение искусственного интеллекта в рабочей среде”. В рамках Всемирного дня электросвязи и информационного общества в мероприятии приняли участие более 50 представителей СМИ.

Основной целью тренинга было ознакомление журналистов с последними трендами в области искусственного интеллекта (ИИ), а также предоставление практических рекомендаций по применению инноваций и новейших разработок в медиасреде стремительно развивающегося мира. В рамках сессии была представлена подробная информация о роли ИИ в телекоммуникационной отрасли, а также обзор продуктов и услуг Bakcell, основанных на технологиях ИИ. В ходе тренинга участники получили всесторонние знания, касающиеся использования ИИ в сфере коммуникаций.

Эта инициатива является очередным примером последовательных и целенаправленных усилий Bakcell в рамках её стратегии в области инноваций и ИИ, направленных на преобразование цифровых решений в пользу общества.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Предыдущая статья
Asus обновил несколько линеек игровых ноутбуков чипами GeForce RTX 50-й серии
Следующая статья
Microsoft анонсировал создание «открытой агентской сети» для бизнеса и разработчиков
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,934ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»